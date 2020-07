FC Nantes – Mercato : l’agent de Moses Simon a récupéré le dossier Victor Osimhen (LOSC)

true

L’attaquant des Canaris partage désormais le même représentant que son compatriote et ami Victor Osimhen, qui va quitter le LOSC pour le Napoli.

Les supporters du FC Nantes ne sont peut-être pas au courant mais le transfert de Victor Osimhen au Napoli traîne en longueur. Il faut dire que l’attaquant du LOSC avait plusieurs représentants, qui lui disaient des choses contradictoires. L’un, influencé par la fédération nigériane, lui disait de rester un an de plus à Lille, un autre lui prétendait au contraire qu’il devait aller en Premier League car il y a trop de racisme en Italie…

Seulement, Lille ayant besoin de faire rentrer de l’argent frais d’ici demain et son passage devant la DNCG, il fallait accélérer le mouvement. Et cela passait par un changement de représentant pour Osimhen. C’est désormais chose faite. Et comme par hasard, le deal serait quasiment bouclé pour une somme de 50 M€ plus 10 M€ de bonus.

Le nouveau représentant du futur ex-attaquant lillois se nomme William D’Avila. Soit le même que Moses Simon, compatriote et ami d’Osimhen. Les manœuvres pour aboutir à ce changement d’agent ont fait écrire à Romain Molina que le deal avec le Napoli était « sale ».