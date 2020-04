FC Nantes – Mercato : Liverpool a flashé sur un ancien Canari !

true

Auteur d’une excellente saison sous le maillot du FC Séville, l’ancien stoppeur du FC Nantes Diego Carlos (27 ans) aurait attiré l’œil de Liverpool !

Waldemar Kita a quelques défauts qui ont fait sa légende au FC Nantes. Une frange des supporters de la Maison Jaune ne lui pardonne rien et milite clairement pour un départ. Le président des Canaris possède pourtant quelques réussites à son actif. Celle d’être allé dénicher Diego Carlos au Portugal en 2016 en fait partie.

Avoir recruté le stoppeur brésilien pour une bouchée de pain au mercato d’été (1 M€) est, avec le recul, un vrai coup de maître dont Kita peut aujourd’hui se gargariser. Déjà très bon sous le maillot du FC Nantes, le défenseur central (27 ans) réalise une saison très solide au FC Séville, où il a posé ses valises l’été dernier (contre 13 M€). Depuis, sa cote monte en flèche.

Klopp tient à associer Carlos à Van Dijk

Récemment, on a ainsi appris que l’Atlético Madrid avait un œil sur lui. Tout comme Naples, qui verrait en lui un digne successeur de Kalidou Coulibaly, devant Duje Caleta-Car (OM). Ce vendredi, un intérêt pour Carlos est éventé en Premier League. Et pas des moindres puisque le Mirror parle de celui de Liverpool ! « Jürgen Klopp le considère comme le parfait complément pour Virgil van Dijk », assure le média britannique, en rappelant que le Real Madrid et le FC Barcelone suivent aussi sa situation de près. Vous avez dit crack ?