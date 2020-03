FC Nantes : positions figées ou saison blanche ? L’avis de Marcus Coco

true

S’il espère que la saison de L1 pourra reprendre, Marcus Coco (FC Nantes) n’a pas spécialement de préférence sur la formule choisie si ce n’était pas le cas.

Et si le championnat de Ligue 1 ne reprenait pas cette saison ? D’abord saugrenue, l’hypothèse est devenue de plus en plus plausible au fur et à mesure de l’évolution mondiale de la pandémie de Covid-19. En France, tous les clubs ne sont pas d’accords sur la marche à suivre. Alors que certains pensent qu’il faudrait entériner les résultats de la saison, d’autres estiment qu’on doit en venir à la fameuse « saison blanche » imaginée par Jean-Michel Aulas.

Chez les joueurs de L1 et de L2, on entend avoir voix au chapitre. Lancé sur ce grand débat dans les colonnes de « Presse-Océan », Marcus Coco n’a pas voulu trancher : « Est-ce que la Ligue 1 va reprendre ? Vu ce qu’il se dit, je pense que oui. J’espère pouvoir porter enfin le maillot nantais. Cela fait des mois que je patiente, alors un peu plus… »

Mais dans les faits, l’ailier du FC Nantes n’a pas spécialement de préférence, s’en remettant au calendrier de la LFP qui, pour l’instant, n’a suspendu le championnat que jusqu’au 15 avril prochain : « On verra après ce qu’il va se passer, on prendra ça comme ça vient ».