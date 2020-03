Résultat Ligue 1 : FC Nantes 0-0 LOSC (mi-temps)

true

Pas de but à la Beaujoire à la pause entre le FC Nantes et le LOSC. Mais une première période dominée par les Dogues, qui auraient pu ouvrir le score à deux reprises aux alentours de la 25e minute. Mais Rémy (23e) et Fonte (25e) se sont tour à tour heurtés à Lafont.

Mi-temps⏱️I #FCNLOSC Aucun but et score de parité à la pause. Il faudra montrer un visage plus tranchant pour accrocher la victoire ! 🔛 0⃣-0⃣ pic.twitter.com/fJFlBCV0gx — FC Nantes (@FCNantes) March 1, 2020

Bref, pour le moment, ce point satisfait davantage les Canaris que les Dogues, qui voient le Stade Rennais prendre trois points d’avance à la 3e place.