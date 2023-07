Nice concurrence l'OM, Lens fait suer le LOSC, Rennes fonce sur Ben Yedder !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

OGC Nice : le Gym avance sur deux latéraux... dont une piste de l'OM

Selon RMC, l'OGC Nice avance bien sur le dossier de ses latéraux. Le Gym sera très optimiste à l'idée de recruter Joshua Brenet (latéral droit de Twente, 29 ans) et apprécie fortement le tchèque David Jurasek (latéral gauche du Slavia Prague, 22 ans). Deux pistes signées Florent Ghisolfi et validées par le nouveau coach des Aiglons Francesco Farioli. Concernant David Jurasek, l'OM serait également sur les rangs tout comme Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, Brighton et surtout le Benfica.

Par ailleurs, le milieu gallois Aaron Ramsey, qui est en fin de contrat avec les Aiglons, devrait retourner dans son club formateur, Cardiff City. Les Blue Birds, en grande difficulté financière, ne peuvent pas recruter à titre onéreux mais ils peuvent s'attacher les services de joueurs libres, comme Ramsey (32 ans).

AS Monaco : Bella-Kotchap sur les tablettes ?

Selon L’Équipe, l’AS Monaco s’intéresse au défenseur central de Southamton Armel Bella-Kotchap (21 ans, sous contrat jusqu’en 2026). L’international allemand (2 sélections) aimerait quitter les Saints après leur relégation en Championship (D2 anglaise). L’ASM a entamé les discussions pour faire venir le natif de Paris mais la concurrence allemande est importante : le RB Leipzig, en quête de renforts défensifs, est également intéressé par un joueur arrivé en 2022 en Angleterre de Bochum pour 11 M€.

FC Metz : Florian Ayé de retour en France ?

En plus de Simon Elisor (arrivé de Seraing), le FC Metz tente de recruter un autre attaquant. En seconde position derrière Toulouse dans le dossier Franck Magri (SC Bastia), les Grenats feraient également le forcing pour Florian Ayé (Brescia, 26 ans) selon Ignazio Genuardi. Le spécialiste Mercato explique que si Metz est pour l'instant le seul club français, cela pourrait changer avec l'arrivée du Stade Brestois, amené à chercher un remplaçant à Steve Mounié (qui plait à Sheffield United).

Concernant Ayé, cela pourrait se décanter si le club italien est définitivement relégué. À noter la concurrence de Brest, Mounié figurant notamment sur les tablettes de Sheffield United. — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) July 5, 2023

Le Toulouse FC confiant pour jouer l'Europe

S'il faudra encore attendre quelques jours pour savoir si le Toulouse FC pourra officiellement disputer la Ligue Europa, Damien Comolli est très confiant à l'idée de parvenir à dissocier les deux clubs du groupe RedBird (le Téfécé et le Milan AC). En conférence de presse avec son coach Carles Martinez Novell hier, le président des Violets s'est exprimé en ce sens : « Je n'ai pas de doute, comme je le dis depuis le début, on va jouer l’Europa League. (... Aujourd'hui, trois personnes sont là pour voir ce qui peut être mis en place pour jouer des rencontres de Ligue Europa. Cela me suffit ».

Mais aussi...

Stade Rennais : Alemdar rejoint Troyes... et Gallon fait le chemin inverse

C'était attendu mais cela a été officialisé hier : le Stade Rennais et l'ESTAC se sont entendus pour le prêt d'un an, sans option d'achat, du gardien turc Dogan Alemdar. La doublure de Steve Mandanda remplace Gauthier Gallon... qui débarque de son côté chez les Rouge et Noir.

⚔️ ?￰ンメラ?￰ンメマ? ?￰ンメミş ?￰ンメニ?￰ンメナ?￰ンメマ ?￰ンメミğ?￰ンメマ ⚔️



L’ESTAC est heureuse d’annoncer l’arrivée de Doğan Alemdar en prêt (sans option d’achat) pour l’exercice 23/24, en provenance du @staderennais !



? https://t.co/STEaUhEo6r#TeamESTAC ?¬レᆰ️ pic.twitter.com/DusnQTLEiQ — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 5, 2023

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝑮𝒂𝒖𝒕𝒉𝒊𝒆𝒓 💙



L'ESTAC et le Stade Rennais ont trouvé un accord pour le transfert définitif de @GauGallon 👉 https://t.co/zcA24mgy7p



Il restera à jamais dans nos coeurs 🫂🥰#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/whR5bRdXik — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 5, 2023

Stade de Reims : Hornby file en Bundesliga

En échec au Stade de Reims, l'attaquant écossais Fraser Hornby quitte définitivement la Champagne pour le club allemand de Darmstadt, promu en Bundesliga. De son côté, Nabil Djellit annonce que le jeune Ilan Kebbal serait proche de signer au Paris FC.

MHSC : Savanier déjà en forme

Michel Der Zakarian a dressé un état des lieux de ses troupes après la reprise du Montpellier HSC cette semaine. Et Téji Savanier est déjà bien en jambes. « Téji Savanier a été bon aux boules, il m’a dit, a-t-il souri dans Midi Libre. Il est bien, il est bien. Il a bien travaillé lors de la première séance, il est en forme et n’a pas ressenti de douleurs. »

Girondins de Bordeaux : Vipotnik (Maribor) arrive pour remplacer Maja

Hier soir, le FCGB a officialisé le recrutement de l’attaquant slovène Zan Vipotnik (21 ans). Auteur de 23 buts en 38 matches la saison passée avec Maribor, il est appelé à prendre la suite de Josh Maja sous le maillot au scapulaire. « Le FC Girondins de Bordeaux est heureux d’annoncer la signature de Zan Vipotnik. Le jeune attaquant slovène a paraphé un contrat de cinq ans avec le club au Scapulaire. Zan Vipotnik vient renforcer l’attaque des Marine et Blanc. Le jeune Slovène arrive du NK Maribor (Slovénie), il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Girondins (juin 2028). »

Et enfin...

AS Monaco : Ben Yedder vers le Stade Rennais ?

Après Enzo Le Fée et Ludovic Blas, le Stade Rennais pourrait recruter un attaquant de taille en Ligue 1 : Wissam Ben Yedder (AS Monaco, 32 ans). « Le club breton s’est renseigné sur la situation de Wissam Ben Yedder. La direction sportive de Rennes est très intéressée par l’international français », affirme le journaliste de Canal+ Karim Bennani sur son compte Twitter.

RC Lens, RC Strasbourg : Zakaria en Premier League ?

Ignazio Genuardi affirme que, malgré des intérêts du RC Lens et du RC Strasbourg, Denis Zakaria (Juve) est parti pour poursuivre l’aventure en Premier League. « Après son flop à Chelsea, le Suisse est en contacts avancés avec West Ham. On se dirige vers un prêt payant (qui pourrait être accompagné d’une OA obligatoire) », glisse le spécialiste des transferts sur Twitter.

FC Lorient : le Bris, de retour, cible 5 recrues !

Dès 10 h 30, les Lorientais ont retrouvé les pelouses du centre d’entraînement pour leur première séance collective de la saison, mais aussi leur entraîneur, Régis Le Bris. Le technicien était le grand absent du début de semaine mais il a bien retrouvé Kerlir, hier, où il a préparé les deux séances du lendemain et participé à des réunions consacrées au recrutement. Face aux incertitudes sur l’identité du coach qui devait commencer la saison, le FC Lorient est en retard sur la première partie de son mercato, tournée vers les joueurs libres. Il recherche a minima un défenseur central gaucher, un milieu récupérateur et trois attaquants, dont deux excentrés.

RC Lens, LOSC : Chupa Akpom dans le viseur ?

Selon Sacha Tavolieri, le LOSC et le RC Lens visent le même attaquant : Chuba Akpom (Boro, 27 ans). « Parmi les profils identifiés pour remplacer Loïs Openda, les dirigeants du RC Lens ont mis l’œil sur l'Anglais de Middlesborough Chuba Akpom, affirme le journaliste belge sur Twitter. Le buteur londonien figure aussi dans la liste des cibles potentielles du LOSC en cas de départ de Jonathan Jonathan David. Wait & See. »

🚨Mercato @staderennais

Le club breton s’est renseigné sur la situation de Wissam Ben Yedder.

La direction sportive de Rennes est très intéressée par l’international français — Karim Bennani (@KarimBennani_) July 5, 2023

