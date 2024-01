Un club contrarie l'ASSE et Bordeaux pour Onana, nouvelle piste à Rennes, Kehrer envoie un message au PSG

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

ASSE, Bordeaux : les deux clubs ont de la concurrence pour Onana

Après l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux, c'est Toulouse qui serait intéressé par l'ancien milieu de terrain du RC Lens, Jean Onana, en instance de départ du côté de Besiktas. C'est ce qu'a annoncé le média turc, Skorer.

Stade Rennais : Soppy bientôt de retour à Rennes ?

Formé au Stade Rennais, Brandon Soppy a rejoint l'Italie à l'été 2021 après un an seulement passé chez les professionnels. Deux ans et demi après son départ de Rennes, le latéral droit français pourrait bientôt faire son retour en Bretagne puisque les dirigeants rennais se seraient renseignés sur la situation de son ancien joueur, prêté cette saison au Torino par l'Atalanta Bergame. L'information est signée Gianluca Di Marzio.

Stade Rennais : ça bouge dans le sens des départs !

Toujours du côté du Stade Rennais, mais cette fois dans le sens des départs, Ibrahim Salah serait sur les tablettes de deux clubs de Ligue 1, d'après Foot Mercato. Il s'agirait de Toulouse et Lorient, qui voudraient recruter le Marocain sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. De son côté, Le Parisien nous a appris que Guela Doué devrait être prêté durant six mois au Paris FC par Rennes.

AS Monaco : Kehrer envoie un message sympa au PSG

Recrue hivernale de l'AS Monaco, Thilo Kehrer, a profité de sa présentation à la presse pour envoyer un petit message au Paris Saint-Germain, son ancienne club. "Ça fera du bien de revoir mes anciens coéquipiers du PSG, même si je sais que ça ne sera pas de suite. J’ai passé quatre ans et j’ai énormément gagné en souvenir et en expérience. Cela a été un passage très positif, qui m’a aidé à évoluer, bien qu’il y ait eu forcément du négatif. J’ai rencontré des personnes qui m’ont beaucoup aidé quand j’étais là-bas et je serai très content de les revoir."

Stade Brestois : un club se retire pour Brassier

Courtisé par l'AS Monaco, l'AC Milan, l'Atalanta Bergame ou encore le FC Porto lors de ce mercato hivernal, le défenseur central de Brest, Lilian Brassier, aurait perdu un courtisan. Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, le FC Porto se serait retiré du dossier au cours des dernières heures.

Le Havre : Soumaré vers un prêt en Ligue 2 ?

L'ailier gauche du Havre, Issa Soumaré, serait particulièrement courtisé cet hiver, d'après Foot Mercato. En effet, trois clubs de Ligue 2 voudraient obtenir son prêt. Il s'agit de l'AJ Auxerre, le Stade Malherbe de Caen et l'En Avant Guingamp.

