OL – FC Nantes : Lyon sort de la zone rouge, les notes des Gones et des Canaris

Zapping But! Football Club

Les Tops :

Cherki (6, 5) : pour son 100ème match en pro, l’international Espoirs n’a pas tout réussi mais il semble avoir compris certaines choses au niveau de l’investissement. Sur le but, c’est d’ailleurs en allant au contact qu’il a pris le contre à Castelletto avant de servir un caviar à Alexandre Lacazette (49’). Enfin décisif et investi.

Lacazette (6) : quatrième but de suite au Groupama Stadium pour le Général (et pas le moins important de la saison !). Lacazette boucle la phase aller à 7 buts en 17 journées. Encore une fois présent dans la bagarre et dans le leadership.

Caqueret (6) : après un début de saison décevant où on se demandait pourquoi il gardait la faveur de ses entraîneurs, le triple poumon lyonnais est revenu à un vrai bon niveau. Le match de Nantes l’a confirmé.

Lafont (6) : le portier nantais ne peut rien faire sur le but lyonnais mais il a sorti plusieurs parades pour éviter le 2-0 à quinze minutes de la fin.

Les Flops :

Abline (3) : pari de Jocelyn Gourvennec au coup d’envoi, l’attaquant prêté par Rennes a été fantomatique lors de ses 45 minutes sur le pré. Remplacé à la pause par Mostafa Mohamed (46’)

Centonze (4) : complètement à court de rythme alors qu’il n’a joué qu’un bout de match en sept mois, le latéral droit nantais a beaucoup souffert lors du premier acte, remplacé dès la pause par Marcus Coco (46’).

Lovren (4) : le Croate était le défenseur lyonnais le plus souvent en retard … et ça lui a coûté d’être rattrapé par la VAR et Benoît Bastien. Logiquement exclu à l’entrée des dix dernières minutes après une semelle derrière le mollet de Mostafa Mohamed.

Les notes :

OL : Lopes (5,5) – Mata (5), Caleta-Car (6), Lovren (4), O’Brien (6), Tagliafico (5) – Caqueret (6), Tolisso (6) – Nuamah (4,5, puis Kadewere (82’)), Lacazette (6, puis Maitland-Niles (87’)), Cherki (6, puis Kumbedi (87’)).

FC Nantes : Lafont (6) – Centonze (4, puis Coco (46’, 5)), Cömert (4,5), Castelletto (4), Duverne (4, puis Bamba (74’)), Merlin (4,5) – D.Augusto (5, puis Pallois (90’+4)), Chirivella (5, puis Sissoko (70’)) – Mollet (5), Abline (3, puis Mohamed (46’, 4)), Simon (6).

