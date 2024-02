OL – OM : Sage sacrifie déjà 3 cadres, Gattuso prêt à laisser Clauss sur le banc ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

S’il ne peut pas compter sur Orel Mangala et Saïd Benrahma, non qualifié, Pierre Sage s’apprête déjà à faire trois choix forts chez les Gones. Selon L’Equipe, Dejan Lovren, Corentin Tolisso et Rayan Cherki vont faire les frais des arrivées de l’hiver à l’occasion de l’Olympico. Le premier payant le retour de suspension de Duje Caleta-Car, le second l’arrivée de Nemanja Matic et le troisième la volonté d’évoluer avec deux ailiers.

Avec trois retours de CAN côté OM ?

Du côté de l’OM, Gennaro Gattuso va lancer Quentin Merlin à gauche de la défense et va profiter des retours de la CAN en alignant Iliman Ndiaye, Amine Harit et Azzedine Ounahi au Groupama Stadium. Des choix qui se justifient pas les nombreux blessés dans l’entrejeu et sur les ailes (Murillo, P.Gueye, Kondogbia, Nadir, Rongier, Veretout et Ismaïla Sarr). Selon L’Equipe, Jonathan Clauss, souffrant toujours du genou, pourrait être remplacé par Bamo Méïté. Comme face à Monaco, on devrait assister à un retour du 4-3-3 du fait du manque d’options.

OL : A.Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car – Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico – Nuamah, Lacazette (cap.), Orban.

OM : P.Lopez – B.Méïté, Balerdi, Gigot (cap.), Merlin – Ounahi, J.Onana, Harit – I.Ndiaye, Aubameyang, L.Henrique.

