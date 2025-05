OL : Rudi Garcia allume (encore) Juninho

L’ancien entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, aujourd’hui sélectionneur de la Belgique, est revenu sur son passage à l’OL. Et il garde une certaine rancune envers Juninho.

A l’OL, il sera resté moins de deux ans. D’octobre 2019 à mai 2021. Au contraire de ses autres expériences en France, que ce soit sur le banc du LOSC ou sur celui de l’Olympique de Marseille. Lui, c’est Rudi Garcia, actuel sélectionneur de la Belgique, qui n’oublie jamais de préciser pourquoi il est parti de Lyon avec un goût amer. Et forcément, Juninho, ex-légende lyonnaise alors directeur sportif du club, en prend pour son grade.

« À Lille, j’ai été champion au bout de la troisième saison. À la Roma, je finis 2e deux années d‘affilée. À Marseille, j’ai été finaliste la Ligue Europa près de dix-huit mois après mon arrivée. Récemment, j’ai croisé Roberto De Zerbi qui m’a dit : « Waouh ! Tu as fait trois saisons à l’OM ». Lyon, j’aurais voulu y demeurer toute ma carrière, mais ce n’était plus possible dans une ambiance viciée avec un directeur sportif qui voulait mon poste. »

Le Brésilien appréciera.