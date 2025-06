OL : Textor fait une grande annonce avant la DNCG

En marge de la victoire de Botafogo cette nuit face au PSG en Coupe du monde des Clubs, John Textor s’est montré confiant pour le passage de l’OL mardi devant la DNCG.

Le PSG est tombé sur un os cette nuit. Egal à lui-même contre l’Atlético de Madrid (4-0) dimanche dernier, il a vécu une soirée bien plus difficile contre Botafogo (0-1) au Rose Bowl de Pasadena. Après avoir battu les Seattle Sounders (2-1), le club brésilien de John Textor s’est imposé grâce à un but d’Igor Jesus, dont la frappe déviée par Willian Pacho a surpris Gianluigi Donnarumma (1-0, 36e). « Ce n’est pas ma plus grande victoire dans le football, la Copa Libertadores est incroyable, c’est le SuperBowl d’Amérique du Sud. Mais cette soirée était spéciale parce qu’on n’a pas souvent l’occasion de jouer hors du Brésil et d’affronter les meilleures équipes du monde », a glissé l’Américain après la rencontre, sur DAZN.

« Tout est bon financièrement»

Le Boss de l’OL a ensuite été interrogé sur le passage de l’OL devant la DNCG mardi prochain et il s’est voulu rassurant avant ce rendez-vous capital pour l’avenir de l’OL, le club ayant été relégué à titre conservatoire cet hiver faute d’avoir apporté les garanties demandées par le gendarme financier du foot pro. « On a réalisé divers investissements ces dernières semaines. Tout est bon financièrement», a-t-il dans des propos rapportés par L’Equipe. Avec une dette de 175 millions d’euros, l’OL est sous la menace mais son propriétaire se veut donc sûr de lui.