OM - ASSE (0-2) : un scandale gâche la victoire historique des Verts

L’ASSE ne s’était imposée à Marseille face à l’OM en championnat depuis 1979. La raison était donc suffisante pour les Verts de célébrer ce moment intense et historique (2-0). Même les supporters stéphanois ont répondu à l’appel en étant présent au retour des joueurs dans le Forez dans la nuit de jeudi à vendredi. Un scandale est venu gâcher ces beaux moments de partage : le retour au premier plan d’un bizutage transformé en agression au centre de formation fin juillet.

Deux joueurs ont en effet été exclus à la suite d'une séance de bizutage en juillet. Un troisième jeune a été réintégré. Les faits avaient fait trois victimes, rouées de coups. Lorsque l'affaire avait éclaté, l'ASSE avait dénoncé des « faits inacceptables » et a annoncé vendredi l'exclusion de deux jeunes de son centre de formation. Un troisième apprenti footballeur a été réintégré après une exclusion temporaire, rapporte l'AFP.

L’ASSE a mené une enquête interne

Les trois mis en cause sont mineurs. L'exclusion des deux jeunes stéphanois a été décidée à l'issue d'une enquête interne menée par le club ligérien et après un entretien et une convocation des parents. Le parquet doit décider prochainement d'engager ou non des poursuites, au terme de l'enquête effectuée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Étienne.