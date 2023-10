OM, ASSE : les droits TV, un coup de froid pour la vente des deux clubs !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Comme révélé plus tôt dans la journée, aucun des cinq lots mis en vente sur les droits TV de L1 n’a été attribué ce mardi par la LFP sur la période 2024-29. Fini l’appel d’offres ! C’est désormais maintenant, via une négociation de gré à gré avec les principaux acteurs du marché que la Ligue va avancer dans son processus avec toujours cette même quête pour Vincent Labrune : tenter de lever un milliard d’euros par an pour les droits de Ligue 1 – Ligue 2.

Si le seuil critique n’est pas encore atteint (le prix plancher de l’ensemble a été fixé volontairement plus haut avec 825 M€ pour la L1, 42 M€ pour la L2, 200 M€ minimum pour les droits internationaux), le scénario d’une vente en dessous des objectifs n’est pas à exclure… et forcément cela aura un impact sur le prix que certains dirigeants de clubs pourront demander à d’éventuels repreneurs.

Aucun acheteur ne se lancera sans connaître le tarif des droits TV !

En effet, à l’instant t, ni l’Arabie Saoudite pour l’OM (ou l’OL dans un improbable scénario !), ni les éventuels repreneurs de l’ASSE n’ont intérêt à passer à l’action rapidement. En tout cas, pas avant que ne soit sécurisé pour cinq ans le montant des droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Montant qui, on le rappelle, devra être partagé avec CVC (13% des droits de la société commerciale de la LFP ont été vendus).

La plupart des budgets du football français étant bâti sur la galette des droits de diffusion, un éventuel acheteur n’a aucun intérêt à surévaluer la part de rachat des actions d’un club s’il doit compléter de sa poche les finances pour maintenir à flot les comptes de l’institution qu’il choisit. Quoi qu’il advienne, ce qui se passe actuellement au niveau des droits TV est une mauvaise nouvelle pour les dirigeants vendeurs et une bonne pour les acquéreurs. Il s’agit ni plus ni moins que l’argument massue pour négocier au rabais la part dévolue aux actuels actionnaires.

