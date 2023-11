OM - LOSC : les Dogues ne boycotteront pas le déplacement à Marseille

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

L'annonce ce vendredi, à 24h du match, de l'interdiction du déplacement des supporters lillois à Marseille a surpris. Elle émane du ministère de l'Intérieur, qui a pris le contrepied de la préfète des Bouches-du-Rhône qui, elle, avait autorisé 250 Lillois à venir au Vélodrome. Mais les graves incidents de dimanche dernier avant l'Olympico ont rebattu les cartes. Certains comme Mohamed Toubache-Ter incitaient Olivier Létang à prendre une mesure forte (boycott du match ?) mais il n'en sera rien. Dans un communiqué, le club nordiste a pris acte de cette mesure tout en la regrettant mais il sera bien à Marseille demain soir.

Des supporters lillois sont déjà à Marseille...

"Le club se montre extrêmement surpris de cette décision prise par le Ministère de l’Intérieur et plus particulièrement de son timing puisqu’il n’avait été aucunement question de cette interdiction lors des échanges s’étant tenus hier et des informations communiquées par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Au contraire, il avait justement été signifié au LOSC la confirmation que le dispositif d’acheminement et de sécurité avait été renforcé afin de garantir le meilleur accueil de ses supporters. Si les autorités estiment finalement ce matin qu’ils ne sont pas en capacité de garantir la sécurité des 250 supporters lillois ayant prévu de se déplacer à Marseille, le LOSC doit nécessairement prendre acte de cette décision afin de prémunir ses supporters de potentiels troubles. Le LOSC regrette néanmoins qu’ils soient, la veille de la rencontre et alors même que certains sont déjà à Marseille ou sur leur route, les victimes collatérales de ces atermoiements."

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

Communiqué officiel du club.



⬇️ — LOSC (@losclive) November 3, 2023

Podcast Men's Up Life