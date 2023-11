OM – OL : attaqué pour son silence sur le caillassage du bus lyonnais, Labrune se défend

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S’il reconnait que le premier communiqué de dimanche soir était « un peu trop factuel et laconique », Vincent Labrune défend ensuite la gestion de crise de son directeur général Arnaud Rouger, lequel a fait « une condamnation ferme et une mise au point très claire autour de ces évènements dramatiques dès le lendemain ».

Labrune assure avoir appelé Fabio Grosso en personne

De son côté, il n’a certes pas parlé publiquement mais le boss de la LFP assure avoir « assuré Fabio Grosso de (son) soutien et de celui de la Ligue dans son ensemble » : « Les actes dont il a été victime sont gravissimes et intolérables, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés. C’est d’ailleurs pour cela que nous étions les premiers à déposer plainte, comme l’a souligné le procureur de la République lors de son point presse organisé lundi ».

Les attaques sur son mutisme l’agacent profondément, lui qui assure avoir été le premier à parler dès juin 2022 de l’objectif de la Ligue de « sortir les criminels de nos enceintes ». Une déclaration alors forte qui l’exonère, selon lui, d’autres prises de positions publiques : « quand le Directeur Général de la LFP s’exprime, c’est la LFP qui s’exprime dans son ensemble. Que les choses soient très claires là-dessus. Cela a toujours été le cas depuis trois ans. Pour ma part, il est absolument évident que je condamne avec la plus grande fermeté tous ces actes extrêmement violents qui font du tort à notre sport et ce d’autant plus que nous avons érigé la lutte contre la violence dans nos stades comme une priorité depuis le début de mon mandat (…) Condamner, cela va de soi. Agir, c’est autre chose et c’est ce que nous faisons ! »

