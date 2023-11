OM - OL : Deschamps met son grain de sel dans l'affaire du caillassage du bus lyonnais !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Interrogé par la Commission d'Enquête de l'Assemblée Nationale ce jeudi, Didier Deschamps n’a pas été questionné que sur les dysfonctionnements de la FFF. Le sélectionneur des Bleus a notamment été invité à donner son avis, en qualité d’ancien coach de l’OM, sur le caillassage du bus de l’OL dimanche soir en marge de l’Olympico finalement reporté.

« Ce sont des images horribles »

Face aux députés, Didier Deschamps n’a pas masqué son écœurement : « Ce sont des images horribles, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou même dans la vie de tous les jours. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement la sphère sportive, et en particulier le football, est le reflet de notre société. Avec en plus une résonance médiatique qui a un impact beaucoup plus important. C'est arrivé, malheureusement. Il faut que les pouvoirs publics, les clubs, fassent tout pour que ça n'arrive pas ».

Comme évoqué plus tôt dans la journée, le match OM – OL sera bel et bien rejoué le 6 décembre prochain mais on ne sait pas encore où. La Commission des compétitions de la LFP attend des éléments complémentaires pour statuer sur les garanties de sécurité autour du Vélodrome…

