OM - OL : Grosso sort du silence après son agression

Ce mardi soir, 48 heures après les faits, le directeur général de l'OL, Vincent Ponsot, et l'entraîneur, Fabio Grosso, sont sortis du silence. Le premier a expliqué qu'il voulait que l'Olympico soit joué sur terrain neutre car la sécurité de ses joueurs ne peut être assurée à Marseille. L'entraîneur italien, qui a failli perdre un œil dans l'agression du bus, a rappelé via un communiqué combien un drame avait été évité de justesse, espérant qu'il y aurait une prise de conscience après cela.

"J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir"

"Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l'a certainement été pour le sport et tous ceux qui l'aiment. J'espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l'OL... Toujours!"

