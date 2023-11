OM - OL : le verdict de la commission sur le report de l’Olympico déjà connu ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Mieux vaut tard que jamais. C’est en effet aujourd’hui que la LFP va enfin apparaître dans l’affaire du caillassage du car de l’OL et de la blessure sérieuse de son entraîneur Fabio Grosso, dimanche dernier à Marseille. En fin de matinée, a priori, la commission des compétitions de la Ligue devrait statuer sur la décision des Lyonnais de ne pas jouer, face à l’OM, et ensuite, en toute logique, sur le report de la rencontre.

Les Marseillais se sont constitués partie civile dans le but de collaborer avec les autorités judiciaires et souhaitent forcément que les sanctions n'atteignent pas la sphère sportive. En s'appuyant sur le règlement, ils attendent que le match soit rejoué au Vélodrome, avec du public, estimant que le huis clos ne règlerait pas la question sécuritaire autour du cheminement du bus de l'OL en ville.

L'OL de retour au Vélodrome dans un mois ?

L’OL a une autre vision de la situation. À ses yeux, le simple report du match dans les mêmes conditions serait le signe, d’une part, que les incidents n’auraient aucune conséquence, et viendrait, d’autre part, en contradiction avec les versions de la puissance publique. « Si tout était bien fait dimanche soir, comme le disent le procureur et la préfète, souligne Xavier Pierrot, directeur général adjoint du Groupama Stadium, alors on ne peut plus aller jouer au Vélodrome. » Selon L’Équipe, les chances seraient élevées que les Lyonnais y retournent quand même, dans un mois.

