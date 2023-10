OM - OL : les coupables des incidents enfin identifiés ?

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Les incidents survenus dimanche à Marseille en marge de l’Olympico ne resteront pas impunis. La sûreté départementale a en effet été chargée par le parquet de la ville des enquêtes ouvertes à la suite des caillassages des cars de l’OL, des cris de singe et saluts nazis faits en tribune par des supporters lyonnais. Selon L’Équipe, la police ne lésine pas sur les moyens puisque six prélèvements ont été effectués à proximité du double vitrage brisé du car des joueurs lyonnais et ont été placés sous scellés. Deux personnes ont quant à elles été interpellées dimanche soir, soupçonnées d’avoir participé quelques minutes plus tard au caillassage du car des supporters de l’OL. Il s’agit de Thomas S., 22 ans, lequel a reconnu avoir jeté une pierre sur le car alors qu’il avait le visage dissimulé. Un deuxième individu, Patrice, 50 ans, un temps connu pour son activité au sein du groupe des Fanatics – il y a un bail –, est soupçonné d’avoir jeté un fumigène.

Seule la LFP a porté plainte

Après un passage en cellule de dégrisement, lui aussi aurait reconnu les faits et les a justifiés par un tir de riposte – une version qui n’a pas été corroborée à ce stade de l’enquête. Les investigations se poursuivent et d’autres interpellations pourraient survenir. Tous deux devraient être déférés aujourd’hui à l’issue de leur garde à vue et pourraient être jugés en comparution immédiate. Le parquet compte notamment réclamer des interdictions de stade. Ils encourent trois ou cinq ans de prison. D’autres interpellations ont eu lieu en marge des altercations, notamment pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Seule la LFP avait porté plainte, lundi soir. Ni l’OL, ni l’OM, ni aucune des autres personnes blessées ne s’étaient encore manifestés à cette date.

Infiniment grand



