OM - OL : les Lyonnais veulent jouer sur terrain neutre

Alors que l'OM et l'OL travaillent de concert avec la police pour que les auteurs des jets de projectile ayant endommagé le bus lyonnais et blessé Fabio Grosso soient arrêtés puis jugés, une bataille oppose les deux clubs. Celle de la tenue du match. La date retenue devrait être celle du 6 décembre mais où et comment aura lieu l'Olympico ? Les Marseillais préfèreraient évidemment que ce soit au Vélodrome devant leur public mais les Lyonnais poussent pour que ce soit sur terrain neutre. Le futur ex-directeur général des Gones, Vincent Ponsot, a déclaré sur la chaîne du club :

"Il faudrait jouer sur un terrain neutre"

"On veut que le dossier soit traité. On va engager un certain nombre de procédures et d’actions pour que le dossier soit traité. Notre souhait, c’est qu’aujourd’hui, les conditions de sécurité pour jouer à Marseille ne sont pas réunies. Il faudrait donc jouer sur un terrain neutre. On souhaite rejouer le match, les joueurs n’y sont pour rien. Tout comme nos joueurs n’y étaient pour rien quand la bouteille a été lancée au Groupama Stadium, même si on les a sanctionnés sportivement. Ce qu’on veut, c’est que la sécurité de nos joueurs soit garantie. Ils sont là pour jouer au foot et nous ce qu’on demande, c’est qu’ils ne se prennent pas un parpaing sur la tête."

A ceux qui, comme Ponsot, feraient le parallèle avec le jet de bouteille sur Payet il y a deux ans, le problème était venu du public et la LFP l'avait résolu en faisant jouer la rencontre au même endroit mais à huis clos. Mais à partir du moment où le souci est survenu à l'extérieur du Vélodrome dimanche, la logique voudrait effectivement que la partie soit jouée ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de guet-apens...

💥 Vincent Ponsot demande à reprogrammer OM-OL sur terrain neutre. https://t.co/TxnOciDavM pic.twitter.com/1GAc8JRPDX — RMC Sport (@RMCsport) October 31, 2023

