OM – OL : Longoria et les Marseillais solidaires de Grosso, les mots forts de Lovren

Dejan Lovren : « Ce qui est arrivé ce soir à notre autocar et à nous dans le bus était au-delà de toute mesure. Je respecte les vrais fans dans le monde entier, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Ces personnes sont venues avec la ferme intention de causer des blessures graves et ils ont réussi. Cela n'a plus rien à voir avec le football ! Si la loi n’est pas modifiée, un jour, il sera trop tard. Le gouvernement doit faire quelque chose. Je souhaite à tous les supporters lyonnais de rentrer chez eux sains et saufs ».

