OM - OL : Longoria fait profil bas après les incidents, les Lyonnais enragent et préparent la riposte !

Après le chaos, le calme est revenu à Marseille. De repos hier, les joueurs de l’OM se retrouvent ce matin à l’entraînement, suivant un planning qui n’a pas été bouleversé par l’annulation du match contre l’OL. Selon L’Équipe, les dirigeants du club phocéen ’n’imaginent pas que la rencontre puisse être rejouée sans public. Les modalités d’une reprogrammation doivent être fixées jeudi, lors d’une réunion de la commission des compétitions de la LFP, à laquelle l’OM n’est pour l’instant pas convié.

« Ce n’est pas anormal et cela correspond à la ligne des Marseillais, qui font profil bas, précise L’Équipe. Ils n’ont pas lancé de démarche particulière pour défendre leurs intérêts ou s’en prendre aux actes racistes des supporters lyonnais et se sentent impuissants face à des faits qui ont eu lieu sur la voie publique. »

« On ne veut pas retourner à Marseille dans les mêmes conditions d’insécurité »

De son côté, l’OL n’est pas inactif et prépare la réunion de la commission des compétitions. L’essentiel de la position du club, qui a apprécié l’attitude de l’OM après les incidents, concerne la décision à venir. « On ne veut pas retourner à Marseille dans les mêmes conditions d’insécurité », souligne un membre du club rhodanien. Selon L'Équipe, le staff et les joueurs lyonnais seraient en colère après cette soirée cauchemardesque mais seraient surtout soulagés d'avoir évité le pire.

