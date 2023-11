OM - OL : Marseille dédouane ses supporters et connait les attentes de la LFP pour l’Olympico

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Si la LFP a choisi de reprogrammer le match OM – OL le mercredi 6 décembre prochain, l’instance n’a pas statué sur la tenue ou non de la rencontre au Vélodrome ou sur terrain neutre et la présence ou non de supporters. Et aucune date de délibéré n’a été donné à Marseille ni à Lyon sur une éventuelle décision. Comme l’a annoncé Vincent Labrune (président de la LFP), la Commission de discipline devrait être saisie à titre exceptionnelle pour faire la lumière sur les manquements de sécurité et établir s’il y a eu lieu ou non à une sanction.

L’OM reste persuadé que l’Olympico se jouera au Vélodrome

Si les annonces de la Ligue d’ouvrir une instruction correspondent à peu de choses près aux demandes de l’OL, l’OM n’a pas communiqué sur ces annonces et ne le fera pas suite à la Commission des compétitions. Le board phocéen reste très serein malgré la menace, estimant avoir fait tout ce qu’il était possible à son niveau en condamnant le caillassage du bus, en se positionnant derrière l’OL pour le report et en portant plainte contre X pour aider la justice à faire son travail.

Selon RMC Sport, le club marseillais estime que la LFP cherche simplement à avoir toutes les garanties de sécurité pour les bus adverses avant de confirmer que le match aura bien lieu au Vélodrome. En ce sens, la communication du LOSC – qui a retiré ses menaces de ne pas jouer samedi à Marseille après la réunion de sécurité du jour – est plutôt une bonne nouvelle pour l’OM, qui s'est par ailleurs réuni avec les groupes de supporters hier avec un constat limpide qui en a découlé : le club phocéen est convaincu que les associations n’ont aucune responsabilité dans le caillassage des bus lyonnais.

