OM - OL : un joueur du PSG réagit au caillassage du bus lyonnais

Si les incidents d’OM – OL ont eu un retentissement mondial, c’est encore plus vrai en Italie du fait de la blessure à l’œil du Champion du Monde Fabio Grosso, coach de Lyon. En ce début de semaine, Tuttosport a eu l’occasion d’interviewer la nouvelle pépite du PSG Warren Zaïre-Emery, du fait de sa nomination au Golden Boy, et le nouveau crack parisien n’a pas manqué de commenter le caillassage du but lyonnais.

« Les vrais fans ne peuvent pas assister à de telles horreurs »

« Je crois que le football n'a rien à voir avec ces mauvaises choses. Un prétexte. Les vrais fans ne peuvent pas assister à de telles horreurs », a lâché le capitaine de l’équipe de France Espoirs.

En qualité de joueur parisien, Warren Zaïre-Emery est une cible potentielle de ce type d’accueil lors du prochain OM – PSG au Vélodrome (mars 2024). En espérant que, d’ici là, la si parfaite Préfecture des Bouches-du-Rhône aura amélioré ses conditions d’accueil et son trajet vers le stade …

