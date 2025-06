OM : Luis Henrique agace déjà l’Inter Milan, Carboni sauve les Nerazzurri

La nuit dernière, l’Inter Milan a eu toutes les peines du monde à venir à bout des Japonais d’Urawa (2-1). Un but à la dernière seconde de Valentin Carboni lui a permis d’éviter une nouvelle déconvenue.

Quatre jours après une première déconvenue contre Monterrey (1-1), l’Inter Milan est passé proche de la correctionnelle, la nuit dernière, face aux Urawa Reds (2-1). Les Japonais ont ouvert le score en première période, sont passés proche de double la mise et il a fallu attendre le dernier quart d’heure pour voir Lautaro Martinez égaliser (75e), avant que l’éphémère Marseillais Valentin Carboni ne donne la victoire à son équipe dans les arrêts de jeu (90e). Trois points qui font du bien aux Italiens, traumatisés par le 0-5 subi en finale de Champions League et le départ de leur entraîneur, Simone Inzaghi.

Luis Henrique désigné plus mauvais joueur de l’Inter

Transféré le 7 juin pour 23 M€ de l’OM à l’Inter, Luis Henrique y connaît des débuts bien compliqués. Titularisé contre Urawa, il a eu droit à la plus mauvaise note de La Gazzetta dello Sport et à ce commentaire : « Le pire : Luis Henrique (4). Il doit encore comprendre dans quel écosystème il se trouve : en retard sur un centre de Zale mais également sur le but. Il ne dribble pas et ses pertes de balle sont nombreuses ».

Un commentaire qui ne surprendra pas les supporters de l’OM, habitués aux sautes de concentration de Luis Henrique ainsi qu’à son absence de dribbles et ses pertes de balles. Ses qualités résident dans sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts. Auteur d’une saison 2024-25 inespérée au niveau statistique (9 buts et 10 passes décisives en 35 matches), le Brésilien a plutôt donné l’impression d’être en surrégime que d’avoir enfin atteint son potentiel. Pablo Longoria et Medhi Benatia peuvent se féliciter de l’avoir vendu à un prix aussi élevé, l’Inter Milan va rapidement se rendre compte de son erreur…