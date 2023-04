On sait si Dieng pourra jouer contre l'OM, Chevalier se lâche, un ex du LOSC à Monaco ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Lorient - OM : Dieng pourra jouer D'après le journaliste de Maritima Médias, Karim Attab, aucun accord n’aurait été conclu entre l’Olympique de Marseille et Lorient sur une non présence de Bamba Dieng lors du match entre les deux équipes, qui aura lieu ce dimanche (20h45). L'attaquant sénégalais devrait donc être titulaire dans le onze lorientais pour affronter son ancien club.

Podcast Men's Up Life

Et aussi...

Butez (ex LOSC) après Nübel à l'AS Monaco ?

Décevant depuis son arrivée à l’AS Monaco à l’été 2021, Alexander Nübel verra son prêt arriver en fin de saison. D’après Het Laatste Nieuws, le gardien français du Royal Antwerp FC, Jean Butez (27 ans) est dans le viseur du club de la Principauté. Cette saison, il a disputé 42 matches pour 23 clean-sheets toutes compétitions confondues. Formé à Lille, il est parti en 2017 pour Mouscron et défend les cages d’Antwerp depuis l’été 2020. Son contrat court jusqu’en juin 2026.

Stade de Reims : Ekitike, un transfert orienté ?

D’après Le Parisien, Hugo Ékitiké a été recruté sur l’insistance de Nasser Al-Khelaïfi pour parfaire ses bonnes relations avec Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims. Résultat : l’attaquant est sur la grille des départs au mercato estival.

Annecy - Toulouse : Montanier reste prudent

Alors que Toulouse se déplace ce jeudi (20h50) sur la pelouse d'Annecy, pensionnaire de Ligue 2, en demi-finale de la Coupe de France, l'entraîneur du Téfécé, Philippe Montanier, s'est exprimé sur ce match ô combien capital auprès du journal L'Equipe. "On est forcément concentrés et déterminés. C'est un match historique pour les deux clubs. Annecy et nous ne sommes pas habitués à ce niveau de la compétition. On fait aussi ce métier pour connaître ce genre de match et d'événement. On va jouer notre chance à fond, les deux clubs ont envie de passer ce tour, c'est une demi-finale très ouverte et c'est ça qui est passionnant. Annecy a largement mérité sa place après l'exploit d'avoir éliminé Marseille en quarts de finale et les favoris, sur le papier, ne sont pas toujours les gagnants. C'est une équipe des plus actives, je dirais même increvable. Les joueurs courent du début à la fin et ont un enthousiasme qui force l'admiration. On sait à quoi s'attendre là-bas."

LOSC : Chevalier heureux comme un Pape à Lille

Titulaire dans les cages du LOSC cette saison, Lucas Chevalier ne boude pas son plaisir. « C'est un grand privilège de jouer pour le LOSC. Je suis un gosse qui joue pour son club de coeur. Au-delà des stats, j'essaie de prendre du plaisir, et de profiter tous les jours de ce privilège. Si cela peut me conduire à faire de grandes performances pour emmener le club le plus haut possible, c'est le principal, a-t-il déclaré à La Chaîne L’Équipe. J'ai été bon quand on m'a donné ma chance. Au-delà du travail et du sérieux, il faut savoir saisir les opportunités quand elles passent. C'est ce que j'ai fait, et que j'essaie de faire encore chaque week-end. Je ne me mets pas de pression. Je joue mon football, et quand je suis sur le terrain je ne me pose pas dix mille questions. Je ne suis pas inconscient mais le foot est avant tout un plaisir. Je fais un super métier. »

#FCLOM Concernant le match Lorient-OM de dimanche prochain, il semblerait qu’aucun accord n’ait été conclu au sujet de la non-présence de Bamba Dieng contre son ancien club.

Le Sénégalais devrait pouvoir jouer contre l’OM dimanche à 20h45. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) April 4, 2023

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Fabien Chorlet

Rédacteur