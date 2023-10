PSG, FC Nantes : le verdict est tombé pour les chants des Parisiens contre l’OM et pour Mostafa Mohamed !

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

A 18 heures, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie pour étudier les sanctions à prendre contre les joueurs du PSG (Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa et Ousmane Dembélé) pour leurs chants injurieux à l’égard des Marseillais lors du dernier Classico.

Il s’agissait aussi de savoir à quelle sauce Mostafa Mohamed, exclu lors du derby Rennes – Nantes le week-end dernier, allait être mangé. L’Egyptien risquait d’un à sept matchs de suspension en fonction du rapport de l’arbitre du match Ruddy Buquet. Les décisions sont enfin tombées !

Mohamed prend cher, les Parisiens écopent d'un sursis

Mostafa Mohamed a donc écopé d'une sanction intermédiaire avec deux matchs de suspension fermes et un avec sursis pour son coup de sang. Du côté des Parisiens, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Layvin Kurzawa ont écopé d'un match avec sursis en cas de carton jaune après leurs chants injurieux à l'issue de PSG - OM. Le Virage Auteuil sera fermé pour une rencontre (pour PSG - Strasbourg le 21 octobre) et sera aussi en sursis.

