PSG - OM, LOSC - RC Lens, Stade Rennais - FC Nantes… Ménès règle la polémique des chants homophobes

Si le folklore des stades passe de plus en plus difficilement en 2023, Pierre Ménès est plus que fatigué de la polémique des chants homophobes de PSG – OM (4-0) et des rebonds de ceux-ci au niveau de la sphère politique.

« Encore une fois, on fait son beurre sur le dos du PSG »

A l’instar du CUP, qui a déployé une banderole pour s’annoncer « contre les discriminations et la récupération », Pierre Ménès a réagi avec véhémence dans son dernier blog sur YouTube : « On est obligé de parler d’Amélie Oudéa-Castéra, notre somptueuse Ministre des Sports, qui a donc décidé de se faire la cerise sur le dos du PSG. Ce qui a d’extraordinaire c’est que depuis ses chants soi-disant « homophobes » - moi je dirais les chants insultants et grossiers (pas exactement pareil) – on a Lille qui dit que les Lensois sont des « pédés », on a les Rennais qui ont incité Abline à aller « se faire … » C’est un peu l’histoire de l’avion l’an passé. Est-ce qu’on en fait une polémique juste parce que c’est le PSG ou on essaie d’avoir une vision un peu plus écartée et globale du problème ? »

Pour lui, « vouloir éradiquer des stades de ce genre de chants est illusoire ». « Je pense qu’il y a des problèmes beaucoup plus graves. Je ne suis pas certain que la communauté LGBT se sente particulièrement visé par ce phénomène. Je n’ai pas non plus le sentiment que la sodomie soit une pratique uniquement homosexuelle… Je trouve que, encore une fois, on fait son beurre sur le dos du PSG et c’est un peu fatiguant », a-t-il ajouté.

Ugarte dépendance, l'ITV de Moussa Dembélé, Antonetti, les chants "homophobes", Monaco champion (?) et le calendrier surchargé.https://t.co/p7G9CVjvDu via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 2, 2023

