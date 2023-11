PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : l’espoir renaît pour la vente des droits TV

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Si la vente des droits TV de Ligue 1 sur la période 2024-29 a viré au fiasco au niveau domestique, la vente à l’international il semblerait que ce soit une autre paire de manche. Désireux de tirer plus du double de ce qu’elle touche jusqu’à présent (80 M€ par an), la Ligue a communiqué sur le succès de son appel à candidatures.

Affirmant que « plus d’une centaine d’agences et diffuseurs ont retiré un dossier de candidature », la LFP a reçu « de nombreuses offres portant sur un ou plusieurs territoires ». Dans sa folle quête du milliard pour la Ligue 1 et la Ligue 2, l’instance ne s’interdit pas de morceler son produit pour en tirer le meilleur comme la Ligue l’a fait savoir dans un communiqué.

Une bonne surprise venue des droits internationaux ?

« Une période d’analyse commence dès à présent devant permettre aux équipes de LFP Média d’identifier les meilleures opportunités et préparer la suite appropriée à donner au processus de commercialisation. LFP Media pourra ainsi décider d’attribuer les droits dans certains territoires, d’entamer des discussions ou de lancer de nouvelles phases de consultations ciblées à des régions en particulier ».

Un petit vent d’espoir même si le gros du dossier portera sur les négociations de gré à gré avec les diffuseurs hexagonaux…

