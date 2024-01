PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes : un petit espoir apparaît pour la vente des droits TV, le Qatar aux manettes ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Alors que la Ligue 1 n’a toujours pas trouvé son diffuseur sur la période 2024-29 et qu’il reste jusqu’à l’été prochain pour négocier le meilleur contrat possible sur les droits TV, l’ancien directeur des Sports de Canal+ Cyril Linette n’est pas confiant pour la LFP dans cette bataille.

Invité des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC Sport ce dimanche, l’ancien dirigeant de Canal+ (2008-15) redoute une vente très loin du milliard espéré et qui aurait de lourdes répercussions sur les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 alors que CVC doit récupérer aux alentours de 20% de la somme cet été.

QSI érigé en sauveur de la Ligue 1, le scénario se dessine !

« A mon époque, les matchs faisaient 2,5/3 millions de téléspectateurs (…) La 'morcélisation' globale de la diffusion a conduit à une division de l’audience par cinq voire par dix par rapport à il y a 10-15 ans. Donc non seulement le produit est moins bon mais il y a en plus moins de monde dans le magasin (…) Amazon perd de l’argent. Prime Vidéo perd de l’argent, Disney perd l’argent… Mondialement, tout le monde perd de l’argent et essaie d’en perdre le moins possible en agrégeant les offres et en se distribuant les uns et les autres plutôt que de mettre des fortunes. Donc je ne vois pas pourquoi la Ligue 1 ferait exception à ce phénomène mondial ».

Pour Cyril Linette, l’unique chance de la LFP est d’espérer une nouvelle aide de l’émir Al-Thani, propriétaire du PSG : « Avec la relation avec le Qatar, quand on parle de droits à l’étranger, on peut peut-être imaginer que QSI surpaye les droits internationaux pour pouvoir trouver une solution commune ».

Dans les GG du Sport sur RMC, l’ancien directeur des sports de Canal+, Cyril Linette, a exprimé les raisons de son pessimisme au sujet des droits TV de la Ligue 1.https://t.co/mrZzMfweE8 — RMC Sport (@RMCsport) January 14, 2024

