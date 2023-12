PSG, RC Lens, LOSC : Pierre Ménès dévoile son onze type des matches aller

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dans une vidéo publiée ce vendredi, soit deux jours après la 17e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1, Pierre Ménès désigne son onze type de cette première partie de saison. On y trouve notamment cinq joueurs du PSG, un du RC Lens et un du LOSC. Il fait jouer son équipe en 4-4-2. Voici les explications pour chacun des postes :

"Chevalier (LOSC) : il a un potentiel énorme, infiniment supérieur à celui du Toulousain Restes. C'est un très bon gardien, assez complet. Je mise pas mal sur lui pour l'avenir.

Hakimi (PSG) : j'aurais pu choisir Clauss mais il a beaucoup apporté au PSG, surtout dans son association avec Dembélé.

Dante (OGCN) : il a 40 ans et il est toujours au sommet. Il est d'un calme incroyable. C'est un exemple pour tous les professionnels de Ligue 1.

Todibo (OGCN) : même s'il a mal fini avec son expulsion ridicule au Havre, il reste un défenseur solide. Il va toutefois devoir apprendre à maîtriser ses nerfs.

Medina (RC Lens) : je n'aime pas son comportement, cette fausse grinta, ce côté "Je suis argentin, je fais de la provoc". Mais il faut lui reconnaître ses immenses qualités. C'est le genre de joueurs que tu aimes avoir dans ton équipe et que tu détestes chez les autres.

Dembélé, un choix paradoxal mais justifié

Lees-Melou (SB29) : j'ai toujours adoré ce joueur. Il a une grosse activité et une finesse technique remarquable. S'il avait dix ans de moins, je le verrais bien en Bleu.

Zaïre-Emery (PSG) : il a une robustesse physique inouïe pour son âge. Il a tout juste à tous les niveaux. C'est un joueur de grand avenir.

Vitinha (PSG) : il est passé de l'ombre à la lumière en une saison. L'an dernier, il était inhibé par Neymar et Messi qui ne l'aimaient pas. Il est très complet, peut jouer partout.

Golovin (AS Monaco) : un joueur brillantissime sur le plan technique. Une pureté magnifique dans la frappe de balle.

Dembélé (PSG) : c'est paradoxal de mettre un attaquant qui n'a mis qu'un seul but. Il me rappelle Abedi Pelé, qui était capable de gagner un match à lui tout seul sans mettre un but et sans délivrer de passe décisive. C'est un danger permanent.

Mbappé (PSG) : qui d'autre ? Il a mis 18 buts, ça veut tout dire. Mais je maintiens qu'il est très mal utilisé par Luis Enrique. Ce n'est pas en le mettant avant-centre qu'on va résoudre le problème."

