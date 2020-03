PSG – Mercato : la piste du successeur de Thiago Silva contrariée par le Real Madrid ?

true

Ciblé par le PSG, Milan Skriniar, le défenseur de l’Inter Milan, serait également convoité par le Real Madrid.

Thiago Silva, en fin de contrat, ne devrait pas être prolongé par le PSG qui cherche un successeur au Brésilien. Et comme à son habitude, c’est du côté du Calcio que Leonardo envisage de se tourner, et plus précisément vers Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter. Problème : Skriniar est un joueur très convoité. Le FC Barcelone et Manchester United, notamment, le suivent de longue date.

Mais d’après la presse italienne, un autre candidat frappe à la porte et non des moindres puisqu’il s’agit du Real Madrid, où Zinédine Zidane, peu convaincu par Eder Militao, sollicité par le Tottenham de José Mourinho, est à court de solution derrière le duo Ramos-Varane. Les enchères pour Skriniar (25 ans), sous contrat à l’Inter jusqu’en 2023, risquent donc de monter cet été. Le Real serait prêt à débourser jusqu’à 70 M€.