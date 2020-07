PSG – Mercato : Leonardo a une ouverture pour le remplaçant idéal de Silva

En pleine préparation pour une fin de saison bien remplie (finales de coupes nationales, Ligue des Champions), le PSG s’active aussi en coulisses sur le mercato. La priorité sera donnée à un latéral droit, un attaquant et un défenseur central.

Pour remplacer Kouassi (parti libre au Bayern) et probablement Silva (fin de contrat en août), Leonardo vise un remplaçant de poids. Les noms des Bavarois Alaba et Hernandez ont circulé, des autres pistes mènent en Italie. La Serie A est le terrain de chasse favori du directeur sportif.

Intéressé par les services de Milan Skriniar, le PSG connaît désormais la position de l’Inter et le prix. À 25 ans, le solide défenseur (1m88), sous contrat jusqu’en 2023, sort d’une saison pleine avec 28 rencontres de championnat. Cadre de l’effectif de Conte, Skriniar pourrait partir. Selon Nicolo Schira, en cas d’offre avoisinant 60 millions d’euros, Skriniar sera vendu pour satisfaire les désirs de Conte. Le tacticien italien rêve d’acheter N’Golo Kanté, son ancien joueur à Chelsea.

Pour le PSG, cette somme parait encore trop élevée. Dans son portefeuille, Leonardo dispose d’une enveloppe de 70 millions d’euros. On voit mal l’Auriverde déposer tout son magot sur un seul joueur. Pour la saison prochaine, Thomas Tuchel veut un effectif aussi large que possible. À moins qu’une grosse vente soit actée cet été pour débloquer plus de liquidités.

#Inter no longer consider #Skriniar as not for sale & should a €60M bid arrive the #Nerazzurri are open to selling him when the transfer window opens & would use those funds to satisfy #Conte’s requests on the transfer market. #ManCity & #PSG have already enquired about him

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2020