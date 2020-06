PSG – Mercato : Leonardo confronté à deux négociations « très difficiles »

true

Leonardo, le directeur sportif du PSG, doit gérer l’organisation de son effectif pour la fin de saison. Et cela ne s’annonce pas simple.

C’est un sacré été qui attend Leonardo. Le directeur sportif du PSG doit gérer les départs éventuels, les recrues, mais aussi la question de l’effectif qui terminera la saison actuelle. Avec la question épineuse des joueurs en fin contrat censé en terminer au 30 juin alors que le Final 8 de Ligue des champions pourrait s’étirer jusqu’au 23 août en cas de parcours favorable…

RMC, ce vendredi soir, relève d’ailleurs deux cas problématiques pour le directeur sportif brésilien. Pour Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, les négociations pour prolonger le contrat de deux mois seraient « très difficiles ». Le latéral belge, notamment, serait en contacts avancés au Borussia Dortmund et pourrait donc s’empresser d’aller relever le challenge allemand. Des absences qui priveraient le club de la capitale de deux solutions importantes aux postes de latéraux.

En revanche, le site de la radio confirme les informations de la presse italienne concernant Thiago Silva et Edinson Cavani, qui devraient bel et bien continuer deux mois de plus avec le PSG pour tenter de finir en beauté. Même chose pour Sergio Rico, le gardien de but remplaçant dont le prêt pourrait s’étirer quelques semaines supplémentaires.