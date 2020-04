PSG – Mercato : Mbappé pousse le Real Madrid à abandonner un dossier chaud

Comme celui d’Erling Haaland, le Norvégien de Dortmund, le nom d’Harry Kane est évoqué depuis plusieurs semaines pour venir renforcer l’attaque du Real Madrid cet été. Mais selon le Daily Mail, la piste n’est plus d’actualité.

Incredible how strong Archie has been. Hope him and his brother Henry enjoy scoring loads more goals in the garden! 👏👏👏 pic.twitter.com/mhineHDTs0

— Harry Kane (@HKane) April 17, 2020