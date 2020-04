PSG – Mercato : un indice de taille sur l’avenir de Thiago Silva

true

Le défenseur central du PSG, Thiago Silva, en fin de contrat en juin prochain, aimerait (re)porter le maillot de son ancien club, Fluminense.

Coronavirus oblige, nombreux sont les dossiers du PSG à être en stand-by. Et notamment celui du défenseur central du club, le Brésilien Thiago Silva qui, rappelons-le, arrive en fin de contrat au mois de juin prochain. Si le joueur a déjà fait part de sa volonté de rester, rien ne dit que l’état-major parisien accèdera à cette requête.

L’occasion, du coup, pour Silva, de se rappeler aux bons souvenirs de Fluminese, club dans lequel il évoluait avant de rejoindre l’Europe et le Milan AC il y a des années. Dans une discussion sur les réseaux sociaux, le défenseur central parisien, aujourd’hui âgé de 35 ans, a clairement lancé un appel du pied. Propos retranscrits par canal supporters.

« Porter à nouveau ce maillot »

“Dans l’un des moments les plus difficiles de ma vie, Fluminense m’a ouvert les portes. Je suis très reconnaissant. Et cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot.”