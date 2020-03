PSG : Neymar s’est concocté un programme musclé pendant son confinement

true

Donnant parfois l’impression de s’amuser au Brésil pendant le confinement, Neymar travaille d’arrache-pied à être prêt pour finir la saison avec le PSG.

Si Neymar donne l’impression de prendre avec légèreté son confinement et que ses derniers clichés sur les réseaux sociaux ne respectaient pas les recommandations de l’OMS en matière de distance sociale, la star du PSG prend très au sérieux ses devoirs à la maison.

Neymar veut revenir à Paris affûté comme jamais

Comme le rapporte « L’Equipe », le Brésilien a adopté un programme de travail chargé, concocté par son préparateur physique Ricardo Rosa, salarié du PSG et de la Fédération brésilienne, venu dans ses bagages il y a une dizaine de jours.

Neymar se serait fixé un objectif en filigrane et travaille désormais en ce sens : « ré-athlétiser et remuscler son corps dans la perspective d’un sprint final devenu hypothétique ». Désireux de briller en Ligue des Champions après deux saisons tronquées par les blessures, « Ney » espère pouvoir disputer les quarts de finale et la fin de la compétition d’ici quelques semaines.