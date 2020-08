PSG : quand Kylian MbappÃ© a failli signer… Ã  Leipzig

false

Dans les colonnes de Bild, le tacticien allemand Ralf Rangnick et ancien directeur sportif du RB Leipzig a livré une anecdote croustillante sur Kylian Mbappé.

Le PSG tient la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Ce sera face au Bayern Munich, tombeur de l’Olympique Lyonnais (0-3) et favori annoncé pour le graal suprême. Pour y parvenir, les hommes de Thomas Tuchel ont disposé du RB Leipzig sur un score similaire de 3-0. Grâce à un Neymar en pleine bourre et un Kylian Mbappé qui retrouve petit à petit ses sensations après sa blessure face à l’OL en finale de la Coupe de la Ligue, le PSG semble être fin prêt pour écrire l’histoire.

Indispensable au Rouge et Bleu, le champion du monde français aurait pourtant pu évoluer chez l’équipe adverse, comme le révèle Ralf Rangnick, ancien directeur sportif du RB Leipzig. « Nous avions Kylian Mbappé sur notre radar lorsqu’il était à l’AS Monaco. C’était en février 2015. C’était juste avant que nous nous séparions d’Alexander Zorniger (ancien entraîneur). Le père de Mbappé m’a dit à l’époque : « Ralf, je te donnerais mon garçon immédiatement si tu me promettais que tu seras entraîneur dès l’été ». En février, cependant, je ne pouvais pas imaginer que des mois plus tard, j’assumerais le rôle d’entraîneur pour la première fois. C’est pourquoi ils ont décidé de ne pas venir chez nous mais de rester à Monaco. De plus, il y avait le problème que Kylian avait ses premières apparitions avec les professionnels et que nous ne pouvions pas l’obtenir », a-t-il raconté dans les colonnes de Bild.