PSG : Rabiot (OM) remporte son bras de fer et ouvre la voie à une révolution

Adrien Rabiot a remporté une victoire judiciaire face au PSG, qui va devoir lui verser au total plus de 1,3 M€ de dommages et intérêts. Mais, surtout, les relations joueurs-clubs pourraient évoluer à l’avenir.

C’est une victoire judiciaire qui va certainement donner des idées à Kylian Mbappé. A l’instar du natif de Bondy, Adrien Rabiot a vécu une fin d’aventure très compliquée avec le PSG, au printemps 2019. Parce qu’il refusait de prolonger et s’apprêtait à partir libre, la direction parisienne l’avait mis à pied et effectué des retenues sur salaire tout en le privant de primes. Ce qui n’avait pas empêché le milieu aujourd’hui à l’OM de s’engager à la fin de la saison avec la Juventus. Mais il avait mal pris le comportement de sa direction et avait décidé de la traîner en justice. Ce jeudi, L’Equipe annonce qu’il a remporté sa procédure !

Le PSG va devoir lui verser 1,3 M€

Au total, le PSG va devoir verser environ 1,3 M€ à son ancien joueur, entre les rappels de salaires, les primes non versées ainsi que les dommages et intérêts. L’avocat du Marseillais a déclaré : « C’est une décision importante sur le plan des principes après six ans d’attente. Les sanctions abusives dont avait été victime Adrien ont été annulées par la cour. La cour a justement considéré que le PSG avait commis un abus de pouvoir en écartant Adrien de l’équipe 1. Si la participation à un match dépend du pouvoir de direction du club, la situation d’Adrien était tout autre puisqu’il a été écarté sans motif valable pendant 7 mois des terrains. Adrien est d’abord un amoureux de foot et on lui a retiré sans raisons valables le droit de jouer, prenant le risque d’annihiler des années de travail ».

Plus curieux : la justice a retenu la proposition de l’avocat d’Adrien Rabiot de requalifier son CDD en CDI, ce qui a influé sur le verdict final. Cela pourrait ouvrir la voie à d’autres procédures dans les cas où des joueurs ont rencontré avec des difficultés avec leur club. Mais pas en France. Car le Sénat a voté une loi en ce sens il y a quelques années pour, justement, éviter ces dérives. Une loi qui, cependant, est mal vue à l’échelle européenne et pourrait être retoquée. On a donc peut-être assisté au point de départ d’une mini-révolution dans le monde du football. Pour Adrien Rabiot, copieusement insulté par le Parc des Princes au printemps lors de PSG-OM et qui avait promis de se venger, c’est déjà une petite victoire !