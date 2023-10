Quiz RC Lens - LOSC : es-tu incollable sur le derby du Nord ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC est l'un des affrontements les plus enflammés du football français. Cette rivalité régionale est le fruit de décennies de passion, d'histoires palpitantes, et d'une lutte acharnée pour la suprématie dans le nord de la France.

Tu n’es pas un expert si tu n’as pas 7/10 au moins à ce quiz !

Plus qu’un simple match de football entre frères ennemis, il s’agit toujours d’une célébration de la passion des fameux « gens du Nord » pour leur rivalité. Qui a le plus marqué dans un derby ? Quels joueurs ont brillé sous les deux maillots ? Vous pensez tout savoir sur le Derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC ? Mettez vos connaissances à l'épreuve dans notre quiz passionnant et découvrez si vous êtes un véritable expert de cette rivalité enflammée !

