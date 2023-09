RC Lens - LOSC : Létang répond sèchement à Oughourlian avant le derby

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Invité de l’After Foot sur RMC mercredi soir, Joseph Oughourlian, le patron du RC Lens, a déjà lancé le derby du Nord contre le LOSC : « Quand on regarde les sondages d’opinion, qu’on fait un test de marque, on s’aperçoit que dans les Hauts-de-France, c’est vraiment Lens, le club. Quand on tourne le film "Bienvenue chez les Ch’tis", c’est à Bollaert qu’ils vont. Je ne cherche pas ici à mal parler du LOSC, mais c’est juste un fait. Le club chti, le club régional, du terroir, c’est Lens, qu’il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 ».

« J’aime beaucoup Joseph, il a fait de la com’ »

Invité par la Voix du Nord à répondre à cette première « attaque », le boss du LOSC Olivier Létang a tenu à calmer d’emblée la polémique, assurant que la question se règlerait d’abord sur le terrain : « J’aime beaucoup Joseph, il a fait de la com’, c’est normal, il n’y a aucune polémique à avoir. La meilleure des réponses c’est de gagner le 8 ».

L’ancien dirigeant du PSG était davantage agacé par la prestation de son équipe, battue mardi soir à la maison par Reims (1-2) : « Pour gagner des matchs, il faut montrer plus de caractère, on ne peut pas se permettre d’être mollasson pendant 40 minutes ». Avant le derby, le LOSC a deux matchs pour se reprendre au Havre et sur le terrain du modeste KI Klaksvik (Iles Féroé).

