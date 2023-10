RC Lens - LOSC : une polémique inattendue met déjà le feu au derby !

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Qui sera le favori du derby entre le RC Lens et le LOSC ? D’abord sur le ton de l’humour, Mohamed Toubache-Ter s’est risqué en attribuant cette étiquette aux Sang et Or ! « Attention à Lille, Fonseca parle peu… Pas favori du tout mais ne serait-ce pas la meilleure position pour le LOSC ? Lens est ultra favori mais prudence. Bon derby aux supporters des 2 clubs, demain. Ridicule d’en priver les lillois avec cette interdiction », a-t-il d’abord publié sur Twitter. Sauf que l’insider s’est rapidement fait rabrouer par des twittos persuadés que le classement du RC Lens ne lui offrait absolument pas le statut de favori.

« Je le répète, Lens est ultra favori »

« Je ne pensais pas que ça allait susciter des réactions de la sorte. Donc pardonnez-moi, l’ogre Lillois sous prétexte d’être 7eme de Ligue 1 & d’avoir pris un point Jeudi est ULTRA FAVORI du derby face au 15e de L1 qui sort d’une victoire face à Arsenal 2 victoires de suite en L1, a-t-il pesté ironiquement avant de redevenir sérieux. Je suis dans l’humour via mon dernier tweet mais je vais vous dire mon sentiment. Quand on rejette cette étiquette de favori, c’est qu’on prépare au cas où la pire des options. Dans un derby, il faut assumer son statut. Donc je le répète, Lens est ultra favori. Bon derby. »

