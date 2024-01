RC Lens – PSG, les compos sont là !

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Beaucoup d’absents des deux côtés à cause de la CAN, de la Coupe d’Asie et du tournoi pré-Olympique. Côté lensois, il manque Abdukodir Khusanov, Salis Abdul Samed, Nampalys Mendy, Morgan Guilavogui et Oscar Cortès. En face, le PSG doit composer sans Achraf Hakimi et Kang-In Lee.

Comme si ça ne suffisait pas, Franck Haise a des soucis sur les postes de piston avec les absences de Massadio Haïdara, Ruben Aguilar, Deiver Machado en plus de celle de Jimmy Cabot.

Au PSG, c’est en défense centrale que Luis Enrique a ses trous avec la blessure de Milan Skriniar qui s’est ajoutée à celle de Presnel Kimpembe. Nuno Mendes est toujours en reprise alors qu’Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Cher Ndour et Hugo Ekitike sont restés à Paris.

Les compos de RC Lens – PSG :

RC Lens : B.Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, El-Aynaoui, A.Diouf, Maouassa – Sotoca, Wahi, Pereira da Costa.

PSG : Donnarumma – Soler, Marquinhos (cap.), Danilo, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Ugarte – O.Dembélé, Mbappé, Barcola.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life