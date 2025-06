RC Lens Mercato : Saud Abdulhamid (AS Rome) a tranché pour son avenir

Dans le viseur du RC Lens, le Saoudien Saud Abdulhamid (AS Rome) est aussi ciblé par quatre autres clubs de L1, dont l’OGC Nice et Toulouse…

Arrivé en provenance d’Al-Ittihad l’été dernier, Saud Abdulhamid ne s’est pas imposé à la Roma. Le latéral droit saoudien de 25 ans n’a disputé que quatre matches cette saison avec le club italien, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

Toulouse en pole

La Roma cherche à le prêter et l’intérêt du RC Lens est évoqué depuis quelques jours. Sauf que les Sang et Or ne sont pas seuls sur le coup. En effet, Abdulhamid intéresse également Toulouse et trois autres clubs français dont l’OGC Nice. Al-Hilal a aussi pris des renseignements pour tenter de le rapatrier. Et selon Foot Mercato, c’est le Téfécé qui est en pole pour accueillir le joueur. « Le club de la Ville Rose a les faveurs de l’international saoudien de 25 ans, qui dispose d’une solide expérience du haut niveau », indique le média.