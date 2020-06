RC Strasbourg – Mercato : Laurey attend les nouveaux arrivants au tournant

true

L’entraîneur du RC Strasbourg Thierry Laurey veut que son équipe soit d’attaque très rapidement la saison prochaine. Les derniers arrivants sont attendus au tournant.

Le RC Strasbourg ne semble pas être le club de Ligue 1 le plus affecté par la crise sanitaire et ses conséquences financières. Marc Keller, son président, a fait autant preuve de discrétion que de générosité pendant le confinement et a avancé ses pions pour la saison prochaine en rebâtissant notamment un staff autour de Thierry Laurey.

Ravi de cette refonte sur le papier, le coach du RC Strasbourg attend désormais beaucoup des nouveaux arrivants.

« Cette volonté de changement de discours nous permet de faire venir au même poste et pour un an Jean-Marc Kuentz, qui était à la formation du Stade Rennais, assure-t-il dans France Football. Avec nous, même sur un an, son expérience est intéressante; il a accompagné Lamouchi, Stéphan, il a pas mal de vécu, en Afrique notamment et va nous apporter pas mal de choses.

Stéphane Cassard (entraîneur des gardiens) a connu le haut niveau avec l’OM et j’espère qu’il apportera son écot à ce qu’on veut mettre en place. »

Laurey attend trois renforts au Mercato

Comme déjà évoqué, ce même Laurey a déjà fixé le nombre de recrues attendues âr le RCSA au mercato estival. « On a perdu trois joueurs professionnels : Grimm, Corgnet, NDour et le petit Botella, très souvent blessé, n’a pu saisir sa chance, ajoute-t-il dans FF. On a recruté en janvier le petit Chahiri du Red Star; on va recruter trois joueurs, ça n’est pas beaucoup mais au moins un ou deux devra nous apporter une plus-value et on tentera aussi peut-être un coup avec un jeune joueur. »