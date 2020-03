Stade de Reims – Coronavirus et Mercato : les dossiers sensibles du 30 juin

true

Si la saison venait à s’étendre au delà du 30 juin 2020, il faudra trouver des solutions pour les joueurs en fin de contrat et en fin de prêt. Analyse de la situation au Stade de Reims.

Alors que les clubs et les instances discutent afin de conclure toutes les saisons au 30 juin, il est possible que le calendrier soit obligé de s’étirer au delà de cette date pour boucler un exercice mis en pause par la pandémie de Covid-19. Forcément, la question qui se pose est de savoir comment gérer les joueurs en fin de contrat au 30 juin. L’idée d’une extension de bail de quelques semaines ou un mois est envisagée, comme celle de reporter le Mercato. Voici les dossiers que cela concerne au Stade de Reims.

L’interrogation Anastasios Donis

En Champagne, la problématique est très limitée puisqu’un seul joueur (Grégory Berthier) arrive en fin de contrat et il n’entre pas dans les plans de David Guion. En revanche, la question peut se poser concernant Anastasios Donis, seulement prêté jusqu’à la fin de saison par le VfB Stuttgart et plus souvent blessé que disponible. Pas dit que Reims soit franchement emballé à l’idée d’une extension de bail de l’international grec…

Dans l’autre sens, le Stade de Reims n’est pas un grand prêteur mais avait choisi de laisser en prêt à Ostende (D1 belge) son futur défenseur Wout Faes (22 ans). Yunis Abdelhamid ayant prolongé et Axel Disasi pas sur le départ avant la fin du championnat, il est probable que l’Espoir belge soit laissé à disposition de son club et n’arrive que pour l’exercice 2020-2021.