Stade Rennais – Mercato : le Barça aurait jeté l’éponge pour Camavinga !

D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone ne serait plus sur les rangs pour accueillir Eduardo Camavinga (Stade Rennais) l’été prochain.

Avant que la crise sanitaire du Covid-19 ne mette en pause le football mondial, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) voyait sa cote sur le marché des transferts s’envoler. Suivi par les plus grands clubs européens, l’international Espoirs était promis à un immense transfert à l’été 2020. Du côté du club breton, on pouvait même espérer récupérer plus de 60 M€ dans le deal.

Alors qu’on s’apprête à rentrer dans une phase de récession économique au niveau mondial, les géants étrangers ne sont plus près à toutes les folies. C’est notamment le cas du FC Barcelone qui aurait décidé de lâcher l’affaire pour Eduardo Camavinga, laissant ainsi le champ libre à Zinédine Zidane et au Real Madrid.

Si l’on en croit « Mundo Deportivo », le Barça estimerait que le prix de Camavinga, estimé à plus de 50 M€, est trop élevé pour un adolescent. De plus, l’Etat-major blaugrana cherche un profil plus polyvalent pour garnir son entrejeu et prendre la suite d’Ivan Rakitic. Clap de fin ?