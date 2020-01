ASSE : les vieux briscards donnent la leçon à Kolodziejczak

true

Claude Puel n’a pas été tendre samedi avec Timothée Kolodziejczak. L’entraîneur de l’ASSE a bien fait comprendre en conférence de presse que le joueur de 28 ans serait écarté de son groupe jusqu’à nouvel ordre. Son manque d’investissement à l’entraînement au moment où le club est en difficulté sportive ne passerait pas aux yeux du technicien castrais.

Le coach de l’ASSE peut en revanche compter sur le retour en forme de deux de ses anciens chouchous au LOSC : Yohan Cabaye et Mathieu Debuchy. Le premier a joué à Charléty son 12e match sous le maillot vert, le quatrième d’affilée en deux semaines. Contrairement à Kolodziejczak, l’ancien milieu du PSG (34 ans) ne jouait pas beaucoup jusque-là mais se révèle dans les moments de crise.

Cabaye enchaîne enfin

« J’enchaîne et je me sens bien. J’ai eu peu de temps de jeu lors de la première partie de saison et je me suis blessé deux mois. Je me suis bien soigné et j’ai travaillé pour revenir en forme physiquement. Les vacances m’ont permis de couper et de revenir avec une grande envie afin de faire la meilleure deuxième partie de saison possible », a témoigné Cabaye dans Le Progrès.

Debuchy brille en Europe

Son grand ami Debuchy fait aussi partie des exemples à suivre à l’ASSE. Décisif face au Paris FC, le latéral droit des Verts a été élu joueur du match par les supporters, devant Charles Abi et Wahbi Khazri. À 34 ans, il a même été nommé dans l’équipe des Français du week-end de L’Équipe. Preuve que le travail paye à tout âge.