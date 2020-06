ASSE – Mercato : Aouchiche va bien recaler le PSG, le LOSC pourrait doubler les Verts !

true

Adil Aouchiche, le milieu de terrain du PSG qui intéresse fortement l’ASSE, devrait bel et bien quitter son club libre.

Depuis de longues semaines, difficile d’y voir clair dans le dossier Adil Aouchiche. Le milieu de terrain du PSG, qui n’a pas signé de contrat professionnel et arrive donc libre, intéresse fortement l’ASSE. Mais jusqu’à présent rien de définitif n’a été officialisé.

Alors que Le Parisien et encore FootMercato ce vendredi ont annoncé un rendez-vous de la dernière chance la semaine prochaine pour le PSG, RMC se veut plus catégorique. Adil Aouchiche aurait bel et bien décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Au 30 juin prochain, Aouchiche pourra donc s’engager où bon lui semble.

RMC et FootMercato s’accordent évidemment pour dire que l’ASSE fait partie des pistes les plus chaudes. Mais les deux sites donnent également des chances au LOSC de conclure ce dossier ! Les Dogues pourraient donc faire coup double alors que le jeune ailier de l’OM Isaac Lihadji est également annoncé dans le Nord. Alors que le Stade Rennais est également cité, la concurrence étrangère existe néanmoins. RMC cite « deux clubs étrangers » qui pourraient être Leicester et le Bayer Leverkusen selon FM.