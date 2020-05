ASSE – Mercato : Puel pas disposé à faire de cadeau à son ancien club

true

L’AS Monaco comptait sur un transfert définitif de Jean-Eudes Aholou à l’ASSE. Mais le milieu de terrain n’a pas convaincu Claude Puel.

Claude Puel l’a dit dans une interview à L’Equipe il y a quelques jours : l’heure à l’austérité pour l’AS Saint-Etienne. La période Gasset a été trop dispendieuse, la saison dernière trop difficile pour espérer de gros transferts dans les mois à venir. Et le manager des Verts n’est pas du genre à transiger. Même avec son ancien club.

L’Equipe nous apprend ce samedi que l’AS Monaco est en grande difficulté financière à cause de la pandémie de Covid-19 et qu’elle espérait vendre des joueurs pour renflouer ses caisses. Notamment Jean-Eudes Aholou, prêté en début de saison à l’ASSE…

« Monaco misait sur une vente de Jean-Eudes Aholou à Saint-Etienne mais les Verts ne se sont pas manifestés. Prêté à l’ASSE, le milieu ivoirien, sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2023, reviendra donc sur le Rocher. » Et pour cause, entre les blessures et les suspensions, l’ancien Strasbourgeois a peu joué. Et quand ça a été le cas, il n’a pas convaincu Puel de le transférer définitivement.