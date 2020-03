ASSE – RC Strasbourg : match nul à la pause (1-1)…

true

On s’occupe comme on peut dans certains clubs. Notamment à l’ASSE qui, dans la journée, a affronté virtuellement le RC Strasbourg à Geoffroy-Guichard.

Non, on vous rassure, les joueurs de l’ASSE et du RC Strasbourg n’étaient pas, en début d’après-midi sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. La Ligue 1 est encore et toujours au mode arrêt et le confinement demeure généralisé dans le pays.

Mais à Saint-Etienne, et notamment à la cellule communication, on occupe ses journées comme on peut. Dimanche compris. Voilà pourquoi le compte twitter des Verts a laissé deviner aux supporters quelle serait l’issue du match alors que le score était de 1-1 à la pause.

Bouanga buteur…

La petite histoire, la fausse retiendra, que le Racing Club de Strasbourg avait ouvert la marque, on ne sait pas par qui, et que les joueurs de Claude Puel ont égalisé par l’intermédiaire de Denis Bouanga à la 28e minute.